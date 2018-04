Volley, sabato vincente per Banca di San Marino e Titan Services

Doppietta sammarinese nel volley. Vincono Banca di San Marino in casa e Titan Services in trasferta

La Banca di San Marino torna a vincere, lo fa con merito, interrompendo una serie negativa durata 4 partite. Al Palacasadei le ragazze di Luca Nanni superano 3-1 il Bellaria Bologna grazie ad una prestazione che nel terzo e quarto set ha fatto la differenza. Le sammarinesi hanno conquistato il primo combattutissimo parziale col punteggio di 25-22 per poi rifiatare e trovarsi sotto 1-8 nel secondo. E' questo l'unico momento buio della partita col secondo che se ne va rapidamente a 11. Tutto da rifare, ma qui comincia praticamente un'altra partita per la Banca di San Marino che serra le fila, ritrova fluidità e compattezza. Lo strappo che porta le sammarinesi sull'11-4 è cambiale sul set conquistato a 20, quindi il quinto con nuova fuga 13-5 e resa incondizionata delle bolognesi ferme a 13. La classifica ora fa 45 e terzo posto.

Una Titan Services eroica e con soli 7 uomini a disposizione vince al quinto il derby a San Giovanni in Marignano. Avanti per 2-0, i ragazzi di Mascetti sono stati ripresi per poi conquistare 16-14 il quinto e decisivo set. Con la speranza di recuperare pedine importarti, ora la testa è già all'anticipo di giovedì in casa contro il San Mauro. Sarà l'ennesimo derby.