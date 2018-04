IL CE del CONS prepara la delegazione per i Giochi del Mediterraneo di Tarragona

Riunito il Comitato Esecutivo del Cons. Tra gli argomenti principali la formazione della delegazione sammarinese che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, guidata dal Capo Missione Federico Valentini. Al momento gli atleti qualificati sono 12 in cinque differenti discipline: bocce, atletica, nuoto, taekwondo e tiro a volo. A Tarragona gli atleti più rappresentativi di San Marino: Eugenio Rossi, Alessandrea Perilli, Gian Marco Berti, la coppia delle bocce Jacopo Frisoni e Enrico Dall'Olmo. Il Comitato Esecutivo e la Commissione Tecnica ritengono che altri atleti, anche in altre discipline, possano raggiungere i minimi per la competizione entro la data ultima per le iscrizioni del prossimo 6 giugno. In quella data verranno anche annunciati i nomi dei tecnici e dei dirigenti che faranno parte della delegazione. Il Presidente Gian Primo Giardi ha riferito alla nota della Segreteria di Stato per lo Sport che propone iniziative comuni e incontri periodici finalizzati alla concreta attuazione della nuova Legge sullo Sport. Lo stesso Giardi ha chiesto l'avvio di una discussione sulla Legge 149/2015 in merito all'organizzazione sportiva per atleti diversamente abili. E' stata inoltre decisa l'emissione di un bando pubblico per la gestione del Bar Multieventi ora che la struttura è divenuta di gestione del CONS. Il Comitato Esecutivo per completare l'analisi dell'ordine del giorno e in particolare per prendere in esame il punto "7. Contributi ordinari alle Federazioni" e la verifica dei bilanci federali si riunirà il prossimo 17 aprile.