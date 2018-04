Serie C maschile: derby per Titan Services e Rubicone San Mauro Pascoli

Dopo la bella vittoria al tie-break con la Pagnoni Marignano, la Titan Services anticipa a oggi il secondo dei tre derby consecutivi di questa parte finale della stagione con il Rubicone San Mauro Pascoli (l’ultimo sarà a Bellaria il 21 aprile)

Messa al sicuro la classifica, nonostante un organico ridotto a causa degli infortuni e giocatori costretti a scendere sul parquet fuori ruolo, la Titan Services affronta Rubicone San Mauro Pascoli ore 21 a Serravalle “Siamo tranquilli e spero avremo la tensione giusta per giocare un buon match. – si augura Stefano Mascetti, allenatore della Titan Services. - Chiaro, - continua- che ho sempre a disposizione un massimo di sette/otto giocatori e non sarà facile. Va anche detto che le ultime quattro partite di campionato ci mettono di fronte, - aggiunge- a squadre che già ci avevano battuto all’andata quando eravamo a ranghi quasi completi.

Non disponibili, o disponibili in maniera parziale, Togni, Tentoni, Andrea Lazzarini e Bacciocchi (gli ultimi due siederanno comunque in panchina). Bernardi è ancora in forte dubbio e Farinelli è in forse. Gli avversari di turno puntano ancora a entrare in griglia play off e saliranno a San Marino con forti motivazioni. “Credo, - conclude coach Mascetti- che cercheranno di metterci in difficoltà in ricezione, uno dei loro tanti punti di forza”