Arriva il Titano XCO

Un grande evento di Mountain Bike

E' un progetto a lungo periodo e l'idea, ambiziosa e sostenibile è quella di alzare sempre l'asticella. E così la Federazione Ciclismo non si è cullata sugli allori dei Giochi dei Piccoli Stati, anzi. Lo splendido percorso di mountain bike sul quale la nazionale ha vinto l'oro a squadre diventa tracciato per la prima edizione del Titano XCO, valido come seconda tappa di Internazionali d'Italia Series. Il Campione Italiano di ciclocross è già a San Marino e promove il circuito.

E' una disciplina -ha detto il Segretario allo Sport Marco Podeschi- che rispetta l'ambiente, garantisce spettacolo e registra un numero sempre crescente di praticanti. Una conquista per la quale il Presidente del Cons Gian Primo Giardi ringrazia il nuovo corso della Federazione. Chi promuove lo sport -ha detto Gian Primo Giardi- promuove il Paese. Dal Presidente Federale Baldiserra tutto l'entusiasmo per una manifestazione che per la prima volta arriva in Repubblica e per la quale abbiamo messo in campo uno sforzo organizzativo notevole. Dal Presidente del Comitato Organizzatore Alessandro Stacchini. Appuntamento a sabato 21 aprile per le competizioni riservate agli amatori, mentre domenica spazio a juniores e open.