Volley: la Titan Services perde il derby contro il San Mauro Pascoli

L'anticipo di campionato premia il San Mauro Pascoli. La squadra romagnola vince il derby sul campo della Titan Services 3-1. Non basta ai Titani una buona partita, i biancoazzurri cedono fisicamente lasciando via libera agli ospiti.



San Mauro Pascoli che parte bene e chiude il primo 25/21. La squadra di coach Stefano Mascetti gioca alla pari e allora riesce subito a stabilire la parità chiudendo 25/18 il secondo parziale. Ottimo parziale nel quale i Titani non hanno sbagliato nulla. La differenza alla distanza la fanno i cambi. Le defezioni in casa Titan Services si sono fatte sentire e sul piano atletico i sammarinesi sono calati. San Mauro Pascoli s'impone 25/18 nel terzo set. La Titan Services non c'è più e i romagnoli chiudono senza problemi 25/14 il quarto parziale.

Resta comunque la buona prova dei biancoazzurri che erano stati battuti anche nella gara d'andata. Farinelli è il solito trascinatori dei Titani con 29 punti. Doppia cifra anche per Peroni con 10. In classifica la Titan Services resta a quota 37 punti davanti a Conselice con 34, mentre San Mauro Pascoli sale a quota 41. Prossimo impegno, sabato 21 aprile a Bellaria, nel week end la Banca di San Marino osserverà il turno di riposo.



Elia Gorini