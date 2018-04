Pesi: il Gruppo Sportivo dell'Esercito vince la San Marino Cup 2018

Quinti i sammarinesi

La San Marino Cup 2018 riunisce tecnici e tanti appassionati alla palestra Briganti di Fonte dell'Ovo. E' la prima volta da quando la Federazione Pesi si è staccata dal Judo e brilla di luce propria. L'organizzazione è rodata e perfetta, il livello tecnico è altissimo.



A vincere è il Gruppo Sportivo dell'Esercito. La società romana, trascinata dal bronzo alle Olimpiadi Giovanili Mirko Zanni, ha totalizzato 1548 punti conquistando l'oro davanti alla Croazia e alla selezione dell'Emilia Romagna.



Questo il podio di una manifestazione che ha visto 9 formazioni al via. Ottima la prestazione dei sammarinesi che hanno chiuso quinti, dietro al Lazio e davanti a Parma, Monaco, Malta e Svizzera.



A livello individuale tutti in crescita i biancazzurri. Gianni Agustin e Mattia Ceccoli nel settore maschile, Marica Marzi e Belen Giacomini per le donne.



Ben 45 gli atleti in una gara che ormai è punto fermo del calendario, con cifra tecnica sempre in crescita. La Federazione Sammarinese Pesi è già al lavoro per l'edizione 2019.



r.c.