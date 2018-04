Presentata la nuova T&A San Marino: obiettivo scudetto

Ad una settimana dall'inizio del campionato di serie A 1, presentata una squadra rinnovata ma che non nasconde l'obiettivo di puntare al titolo tricolore.

Il baseball sammarinese sale in passerella per presentare la grande famiglia del batti e corri biancoazzurro.

Ad aprire la serata, nella sala polivalente di Serravalle, il saluto del segretario di Stato allo Sport, Marco Podeschi che ha sottolineato l'ottimo lavoro di tecnici e dirigenti per una disciplina in forte crescita e che rappresenta il Titano nell'élite del baseball nazionale ed internazionale.

E poi il via alla presentazioni delle squadre, con la novità dell'Under 9 e l'Under 12, fresca vincitrice del torneo Giovani Marmotte.

L'under 14 che nella passata stagione si è presa il lusso di conquistare la Winter League Nazionale ed i Titano Bears, compagine che parteciperà al prossimo campionato di serie C e che nel 2017 ha vinto la Coppa Italia.

Il gran finale dedicato ai vice campioni d'Italia della T&A.

Tanti i volti nuovi, a cominciare dal ritorno di Alessandro Maestri

Una squadra rinforzata in ogni settore, con gli arrivi dal Nettuno del lanciatore Cesar Jimenez e dell'esterno Ronald Bermudez, oltre al belga Tom De Wolf, miglior battitore nel 2017 della Bundesliga tedesca. Un rooster di grande qualità e - come sottolinea Maestri - in grado di recitare una stagione da protagonisti.

Altra piacevole sorpresa per il lanciatore della T&A, ritrovare Mario Chiarini, non da compagno di squadra ma nel ruolo di allenatore.



p.f.