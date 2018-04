Mountain Bike, tutto pronto per il Titano XCO

E' la prima volta in ben 17 edizioni che Internazionali d'Italia Series sconfina e per farlo sceglie di portare le sue Mountain Bike a San Marino.



Sul percorso che ha riscontrato consensi unanimi ai Giochi dei Piccoli ecco il Titano XCO che grazie al grande lavoro della Federazione Ciclistica e del Comitato Organizzatore promette spettacolo.



E' quasi tutto pronto per un evento fiore all'occhiello e che, parole del Campione Italiano di Ciclocross Luca Braidot, ha tutto per un ulteriore salto di qualità. La Segreteria di Stato è intervenuta per superare tutte le difficoltà burocratiche.



Due le giornate di gara. Sabato riservato agli amatori, domenica le categorie agonistiche di juniores e Open Elite e Under 23. Una gara internazionale che premia il nuovo corso della Federazione, promuove il territorio e aiuta l'indotto. Regala ai concorrenti asperità da affrontare con gamba da campione nel rispetto di paesaggi da sogno.



r.c.