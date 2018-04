Pallacanestro Titano – Nuova Psa Modena 77-70

La Pallacanestro Titano batte Modena, ma non basta, i Titans giocheranno i play out.

Non è bastato il successo contro Modena. La Pallacanestro Titano doveva vincere e sperare in risultati positivi dagli altri campi per centrare i play off. Sarà invece play out. La squadra coach Foschi ha battuto Modena 77-70, ma con i successi di Fidenza e Pontevecchio i biancoazzurri chiudono decimi la stagione regolare e sfideranno San Lazzaro nei play outt.

Al Multieventi i Titans ospitavano l'ultima in classifica, sulla carta una sfida agevole che inizia in maniera complicata per i biancoazzurri, con Modena sempre sopra nel primo quarto. All'intervallo lungo Modena mantiene il vantaggio, le squadre rientrano negli spogliatoi con gli ospiti sul +6. Dopo 22 minuti Modena raggiunge il massimo vantaggio sul 41-30. San Marino inizia piano piano a ricucire lo svantaggio e dopo i tre quarti di gara raggiunge il -2. Nel secondo tempo i Titans piazzano 47 punti dopo i 30 del primo tempo. A 7 minuti dalla sirena i Titans tornano avanti, con Modena che rientra subito. L'ultima parte di gara è in controllo dei sammarinesi con la Titano che va a chiudere 77-70. 18 punti per Gamberini, 15 per Aglio e 10 per Sinastra. Poi l'attenzione si sposta sugli altri campi, dove Pontevecchio batte la capolista Fiorenzuola e Fidenza vince a Bologna. Risultati che portano la Titano ai play out dove sfideranno San Lazzaro che ha chiuso la stagione regolare al penultimo posto.