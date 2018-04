Tennistavolo: buona prestazione dei sammarinesi

Si è disputato sabato 14 aprile a Terni un Torneo Nazionale riservato ai terza categoria, positiva la prestazione di Marco Vannucci quinto classificato nel singolo maschile in un tabellone di 120 pongisti sconfitto nei quarti di finale dal vincitore del torneo Poma.

Mattias Mongiusti esce nei 32 e Federico Giardi nei 64, nel singolare femminile buon sesto posto per Chiara Morri anche lei approdata ai quarti sconfitta per 3-2 dalla finalista Marzolla dopo un equilibratissimo mach, domenica 15 nel singolare assoluto riservato ai primi 120 pongisti italiani esce nel girone eliminatorio Mattia Berardi che però ha offerto una buona prestazione contro il toscano Bongini n. 40 d'Italia con il successo per 3-2 successivamente purtroppo seguivano le sconfitte per 3-1 con Bressan e 3-0 con Guarnieri.