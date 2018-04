"Pesaro e il Basket" al concorso “Storie di Alternanza” di Unioncamere e Camere di commercio italiane

Tra i candidati il documentario realizzato dalla 4F della sezione audiovisivo del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro con RTV.

Ci sono i campetti dei "due tiri" degli appassionati, il palazzo dello sport e simboli della città in “Pesaro e il Basket, Pesaro è il Basket” il documentario realizzato dalla 4F della sezione Audiovisivo del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro in collaborazione con RTV.



E' tra i candidati del premio “Storie di Alternanza” Racconta la tua esperienza di alternanza Scuola-Lavoro.



E' un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.



Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante, ossia: Licei e Istituti tecnici e professionali.

GUARDA LO SPECIALE



Questo il 'Backstage" degli studenti