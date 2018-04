Presentata l'edizione 2018 del Giro del Monte

Si correrà sabato 19 maggio, con partenza alle 19 dalla Porta del Paese.

Il Giro del Monte riparte da dove ha cominciato, ossia dal bar Giulietti. Dove una sera d'aprile del 1971 il postino Ninni Fantini scommise con degli amici che lui, pur non avendo gambe buone, avrebbe fatto il giro del monte in meno di un'ora. Ci mise tre minuti di troppo, intanto però diede il la a quello che dal 2014, sulla scia delle prime edizioni degli anni '70 e '80, è ormai un appuntamento fisso della primavera sammarinese.



Quest'anno si correrà sabato 19 maggio: classico itinerario di 7 km, ad impreziosire l'evento sarà il contorno. Il lungo sabato del Giro del Monte comincerà alle 14 con l'avvio delle musiche sullo Stradone, Piazzale Calcigni e Piazza Sant'Agata. E proprio in Piazza Sant'Agata, alle 17, partiranno le gare giovanili – su un percorso di 3,5 km – e degli atleti di Special Olympics. Per la Podistica competitiva, per la Corporate Run (riservata a gruppi e aziende) e per la camminata il via verrà dato alla Porta del Paese alle 19, con le luci del tramonto a rendere tutto più suggestivo.



Le iscrizioni sono già aperte – basta andare sul sito della Track&Field – e saranno possibili fino al giorno della gara. Che nel 2017 ha raggiunto le quattromila partecipazioni, con tante presenze da tutta Italia. Un risultato importante che, ovviamente, gli organizzatori puntano a replicare.



