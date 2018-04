Titano XCO: tutto pronto a Montecchio per il grande weekend della Mountain Bike

A San Marino si correrà la prima edizione del Titano XCO, gara valida come seconda tappa degli internazionali d'Italia Series. La macchina organizzativa è al lavoro da diverse settimane per curare tutto nei minimi particolari e allestire una struttura ricettiva di livello assoluto.



Il percorso che misura 4 chilometri e 200 metri, ricalcherà in buona parte quello dei Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017. Domani sono in programma le gare riservate agli amatori e al campionato sammarinese mentre domenica si correranno le prove Juniores, Under 23 ed Elite.