Rimini Marathon: il prossimo fine settimana la corsa tra la città del futuro





La Rimini Marathon compie 5 anni e continua a crescere. 'Contiamo di entrare nella top 5 delle maratone italiane per numero di iscritti', dice Simone Campolattano, uno degli organizzatori. Intanto superano i 1500 e il sogno significa 2000. Una scommessa vincente per l'amministrazione comunale: "l'evento è nato con noi" spiega l'assessore allo Sport Gianluca Brasini " e un gruppo di ragazzi. E ora è solo l'avvio di una fantastica stagione di appuntamenti". Intanto si correranno i fatidici 42 chilometri lungo i grandi cantieri di restyling urbano. "Da quelli già finiti, spiega Andrea Gnassi, a quelli che partiranno". Il primo cittadino rilancia la sua visione di una città sempre più sostenibile e, metaforicamente parlando, accomuna il suo impegno e quello della sua squadra, proprio alla fatica della più classica delle corse.



Entrando nei dettagli. La due giorni si aprirà il 28 con il Marathon village all'Arco di Augusto. Musica, stand gastronomici e divertimento, nonché la Kids run per più giovani. Il giorno dopo si fa sul serio con partenza della Maratona alle 9 a seguire la Ten Miles, sui 16 chilometri e la Sgr Family run sulla distanza dei 9 chilometri. Senza dimenticare che a Rimini ci sarà il raduno nazionale degli spingitori di carrozzelle



La corsa si svolgerà per buona parte sullungomare tra Rimini e Riccione e gli organizzatori invitano alla pazienza chi deciderà di mettersi in macchina proprio quella mattina. Consigliate vie alternative per evitare le strade chiuse, per qualche ora.