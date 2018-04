Titano XCO, tra gli amatori trionfa Emanuele Bucci

Mountain Bike

L'estate in anticipo regala un sole clamoroso. Attendendo il pienone di domani quando toccherà ai professionisti c'è già un gran bel pubblico a far da cornice alla due giorni di Titano XCO.



Oggi tocca agli amatori, 120 gli atleti al via e subito riscontri cronometrici da paura. Il percorso è bellissimo e i primi 8 che hanno da subito un altro passo scappano via. E' il primo giro di un circuito lungo circa 4 km sullo stesso tracciato che un anno fa ha ospitato i Giochi dei Piccoli Stati.



Particolarmente d'effetto il passaggio al Parco di Montecchio dove i concorrenti infilano anche una vecchia cabina della funivia. Poi Emanuele Bucci, fresco vincitore a Gabicce Mare, scappa via. E' un assolo che porta il corridore delle Frecce Rosse a disperdere la concorrenza e a presentarsi da solo sul traguardo dopo 5 giri e 20 km coperti in poco più di un'ora.



La gara era valida anche come prima prova del Campionato Sammarinese. Tra i biancazzurri il vincitore è Marco Poggiali, quinto assoluto.



Roberto Chiesa