Alessandra Perilli protagonista in Corea

Dopo la prima giornata di gara, la tiratrice sammarinese occupa il secondo posto nella prova di Coppa del Mondo

Alessandra Perilli occupa il secondo posto assoluto, dopo la prima giornata di gara a Changwon in Sud Corea, seconda tappa della Coppa del Mondo.



La tiratrice sammarinese ha colpito 73 piattelli su 75 mentre al comando c'è la finlandese Makela Nummela con uno strepitoso 75 su 75.



Domani gli ultimi 50 piettelli, con le prime sei che entreranno in finale.



Domani al via anche la gara maschile dove scenderanno in pedana, i sammarinesi Gian Marco Berti e Mirko Ottaviani.