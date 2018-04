Pallacanestro Titano-San Lazzaro 73-65 in Gara1 dei playout

I bolognesi s'arrendono solo a 1' dalla sirena, quando Grassi infila la tripla che uccide la partita: venerdì Gara2, in caso di vittoria i biancazzurri sono salvi.

I playout sono per antonomasia intrisi di sofferenza e la Pallacanestro Titano non si distacca dal copione: nel 73-65 su San Lazzaro i biancazzurri chiudono in vantaggio ogni parziale e sono quasi sempre avanti, eppure devono aspettare gli ultimi 2' per assicurarsi Gara1. Una partita poco adatta ai tiratori – 6/39 il computo complessivo dall'arco – curiosamente decisa proprio da una tripla di Grassi, che a 1' dalla fine ha spento le ultime velleità di rimonta ospiti. Ora la salvezza dista una sola vittoria: venerdì il primo match point sul parquet dei verdi, dovesse andar male il 7 maggio si tornerebbe al Multieventi per la bella.



Nei Titans brillano Gamberini – 18 punti e 7 rimbalzi – e Aglio, in doppia doppia – 12+13 rimbalzi – e determinante nell'immediato +10 dei suoi. San Lazzaro replica coi 15 di Allodi e di Guazzaloca, quest'ultimo protagonista dell'altrettanto immediato ritorno ospite. I bolognesi vanno sul +2 in varie occasioni ma non fuggono, così la Titano fa 6-0 e al riposo lungo è a +3, per poi volare sul +14 grazie a un inarrestabile Gamberini. Fondamentale l'applicazione difensiva biancazzurra, palesata dal +10 nel computo dei rimbalzi difensivi.



Ma tutto ciò non basta per tramortire San Lazzaro, che come nella terzultima di regular season – quando risalì dal -16 - torna prepotentemente in gioco. Al 38° doppietta in lunetta di Cempini e ospiti avanti di 1 punto, la beffa sembra dietro l'angolo e invece arriva il ruggito biancazzurro: canestro e libero di Aglio, tripla di Grassi e all'improvviso ecco il +5 Titans, San Lazzaro non segna più e per blindare il successo basta qualche libero.



RM