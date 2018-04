Il Titano XCO incorona Martin Loo e Serena Calvetti

Un successo tecnico e di pubblico. Tutti i migliori interpreti della mountain bike a San Marino per la seconda prova degli Internazionali di Italia Series

E' tutto molto bello fin dalla partenza del Titano XCO, che ha dedicato la seconda giornata agli Internazionali d'Italia Series.

Bello il percorso, strepitoso il contesto, selettivo il percorso e di altissimo livello la competizione. Con un'insidia in più. Il primo gran caldo di stagione che ha messo a dura prova anche i concorrenti più ambiziosi.



La selezione è da subito durissima e se ne vanno in quattro. Loo, Bertolini, Tiberi e Braidot che impongono alla gara un ritmo impossibile per il resto della truppa. Dopo un tentativo di Braidot, pagato poi alla distanza, è l'estone Martin Loo a imporre un passo che in grado di tritare la resistenza di Tiberi e Braidot.

Lo stoico Gioele Bertolini prova a non farsi staccare e resta a poco più di 20 secondi fino all'ultimo giro quando il trentenne portacolori della Hawaii Express accelera ulteriormente per presentarsi sul traguardo a braccia alzate.



Finito secondo il Campione Europeo Under 23 Gioele Bertolini. Finito secondo o sarebbe meglio dire secondo e finito. Terzo a completare il podio Andrea Tiberi. Un percorso che piace ad appassionati, addetti ai lavori e a famiglie che storicamente supportano il circuito.



Prima degli Elite è toccato alla gara open con le donne protagoniste della tarda mattinata di Montecchio. Più che una corsa un assolo con una strepitosa esibizione di classe e condizione di Serena Calvetti. Campionessa Italiana ha tirato al massimo trasformando ben presto la sua prova in una cronometro. 5 giri del circuito contro i 7 dei colleghi uomini chiusi con notevole margine su Marika Tovo seconda e Giorgia Marchetti terza.



La vincitrice portacolori della Ktm Protek Dama conquista anche la maglia di leader della classifica generale dopo la seconda prova di Internazionali d'Italia Series. A completare il menù agonistico le gare junior. Tra i ragazzi vince Simone Avondetto, tra le ragazze Giada Specia.



r.c.