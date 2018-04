San Marino: è spettacolo danza sportiva

Prima giornata di gare al Multieventi per la 4^ edizione del San Marino Dance Sport Festival. Più di 600 coppie, provenienti da ben 37 nazioni, si sfideranno tra oggi e domani, nelle diverse discipline della danza sportiva.



Una prestigiosa e spettacolare competizione internazionale con le danze latino americane, come samba, cha cha cha e paso doble ma anche le danze standard, ovvero valzer e tango. Da questa stagione al San Mario Dance Festival si aggiungono competizioni di livello nazionale ed anche il Folk Romagnolo. In gara nella due giorni sammarinese, 20 coppie della Top 50 della classifica mondiale.