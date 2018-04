Tiro a volo: niente finale per Gian Marco Berti

Il tiratore sammarinese chiude con 115 su 125 la seconda prova di Coppa del mondo in Corea

Il tiratore sammarinese ha colpito 115 piattelli su 125 ed ha chiuso la prova al trentaquattresimo posto. In pedana anche Mirko Ottaviani che si è fermato a quota 106. La gara è stata vinta dall'italiano Mauro De Filippis che in finale ha ottenuto il punteggio di 45 su 50, tre piattelli in più del ceco Liptak che ha conquistato la medaglia d'argento.