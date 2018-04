Danza, Sport e Spettacolo con San Marino Dance Sport GP

Solo ieri 500 coppie a volteggiare tra Multieventi e Palacasadei. Sono impressionanti i numeri di San Marino Dance Sport che nel pomeriggio di ieri ha acceso i riflettori sul World Open Latini, competizione di livello stratosferico, una sorta di mini Campionato del Mondo. Ben 37 le nazioni rappresentate in pista con 10 tra le prime 50 coppie classificate al mondo. Un plotone di 80 giudici internazionali per cogliere anche le sfumatorue e assegnare la vittoria ai russi vicecampioni del mondo in carica. Una giornata di grande spettacolo nella quale hanno brillato due giovani stelle sammarinesi, i fratelli Castorina, che si sono aggiudicati la classifica della Youth Latin. Le gare vanno avanti per tutta la giornata fino a sera inoltrata.