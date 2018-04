Tiro a volo, Mix Team: San Marino fuori dalla finale

Si ferma nelle qualificazioni la gara di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti nel mix team di tiro a volo. In Corea, la coppia sammarinese chiude con 136 piattelli totali su 150. Un risultato che lascia fuori San Marino dalla finale. Il punteggio per il passaggio del turno era almeno di 141. Grande prova per la coppia del Kuwait che con 145 piattelli stabilisce il nuovo record del mondo nel mix team. Passa il turno l'Italia con la coppia formata da Valerio Grazini e Alessia Iezzi.



Elia Gorini