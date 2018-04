Cons: riunito il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo del Cons registra con soddisfazione l'approvazione del bilancio consuntivo 2017. Un risultato accolto con grande favore dal Governo dello sport sammarinese al termine di un anno impegnativo sul piano economico, che poteva esserlo ancora di più con un grande evento come quello dei Giochi dei Piccoli Stati. Il bilancio consuntivo fa sorridere i vertici del Cons e conferma l'ottimo lavoro svolto anche nella gestione amministrativa. All'ordine del giorno della seduta del CE anche la ripartizione dei contributi alle Federazioni sportive, che come di consueto tiene conto dei criteri tecnici e di merito.



Anche i prossimi Giochi del Mediterraneo di Tarragona sono stati al centro della riunione del Comitato Esecutivo, che ha registrato la qualificazione della staffetta del nuoto femminile. Per quanto riguarda la nomina della delegazione che prenderà parte ai Giochi del Mediterraneo il CE chiederà al Consiglio Nazionale una deroga per allungare i tempi fino alla chiusura delle iscrizioni fissate dal comitato organizzatore per i primi giorni di giugno. Il CE ha parlato anche di Giochi dei Piccoli Stati del 2019, definendo i minimi per la partecipazione alla prima edizione che ospiterà il Montenegro. Il Comitato Esecutivo ha discusso anche il riconoscimento dell'Associazione Sammarinese Roller Sport. Il CE ha espresso parere favorevole per l'ammissione come Disciplina Sportiva Associata. Tutte le decisioni prese dal Governo dello sport sammarinese devono essere ratificate in occasione della seduta del Consiglio Nazionale del Cons prevista per il prossimo 30 aprile.



Elia Gorini