San Marino Dance Festival: sono numeri da record

Per due giorni sul Titano, oltre 700 coppie di ballerini provenienti da 37 nazioni

Il meglio della danza sportiva internazionale sul Titano per la 4^ edizione del San Marino Sport Festival.



Due giorni di gare, sulle piste allestite all'interno del Multieventi e al Palacasadei, dove non sono mancati, spettacolo, energia e tanto divertimento.

Dal ballo latino americano con samba, cha cha cha, rumba e paso doble, alle danze tradizionali come valzer, tango e da questa stagione anche il folk romagnolo. Ad aprire le danze, la categoria Open Latino americano, che ha visto il trionfo della coppia vice campione del mondo, i russi Armen Tsaturyan e Svetlana Gudyno. Nella categoria Under 21, il successo è andato alla coppia italo-rumena formata da Coman Eduard Florentin e Mia Gabusi. Sessantacinque le coppie in pista nella gara Open Standard. Protagonista un altra coppia russa, Evgeny Moshenin e Dana Spitsyna che hanno presentato un 'esibizione semplicemente perfetta.



Il risultato della gara sammarinese proietta la coppia al quarto posto della classifica mondiale. Citazione di merito per i lettoni, Edgars Linis ed Eliza Ancane, che hanno chiuso al secondo posto assoluto. Nella gara riservata alle categoria dai 16 ai 18 anni della danza Latino Americana, grande successo per la coppia sammarinese, formata dai fratelli Antonio e Gaia Castorina, che hanno conquistato il secondo posto assoluto, su 39 coppie partecipanti. Bene anche per l’altra coppia sammarinese in gara.

Luca Marzi e Sonia Febbraio si sono classificati al sesto posto nella categoria Senior III Standard



Gli Atleti di Danza Sportiva di Special Olympics San Marino hanno completato la ricca varietà di danze, con due esibizioni coreografiche di gruppo: "il sogno" e i "blues Brother". Riscuotendo un grande successo con Eleonora Santolini, Beatrice Cellarosi, Michela Angeli, Giada De Angeli, Marianna Pruccoli, Melissa Mancini, Elia Gasperoni, Erik Forcellini, Filippo Bacciocchi; Con loro anche i volontari : Leardo Burgagni, Elisa Terenzi, Augusta Taddei, Jessica

Polidori e gli insegnanti Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi.



All’ esibizione si é aggiunta anche una ballerina internazionale, grande simpatizzante dei nostri Atleti: Mia Gabusi.