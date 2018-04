Debutto casalingo, questa sera per la T&A San Marino

La T&A sul diamante di Serravalle ospita il Nuova Città di Nettuno.



Dopo le due vittorie di Sesto Fiorentino contro il Padule, la squadra di Mario Chiarini cercherà di ripetersi per mantenere imbattibilità e primato in classifica.



Non sarà della partita il ricevitore Simone Albanese, infortunato, mentre sono stati già decisi i due lanciatori partenti, Quevedo e Alessandro Maestri.



Novità di questa stagione, tutte le partite casalinghe della T&A, avranno inizio alle ore 19.