Basket, Titans sconfitti in gara2

PLAY OUT

Si giocherà la stagione in gara3 del play out la Pallacanestro Titano. Ieri i ragazzi di Foschi hanno perso per 80-75 a San Lazzaro con i bolognesi che hanno così riequilibrato la serie.

Decisiva dunque la partita di lunedì 7 maggio, gara che i Titans giocheranno al Multieventi quindi con il vantaggio del fattore campo.