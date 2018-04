T&A San Marino batte ancora Nettuno e resta in vetta

Il 4-3 sui laziali vale il quattro su quattro alla squadra di Chiarini, a punteggio pieno con Rimini e Bologna

Come venerdì, ma con meno patemi, la T&A San Marino s'impone in rimonta sul Città di Nettuno, battuto 4-3. 4 vittorie su 4 e per Chiarini è primato a punteggio pieno, condiviso con le rivali di sempre Rimini e Bologna.



Al primo inning è subito spettacolo: Maestri è in difficoltà, commette anche un errore difensivo e vede entrare due punti sulle battute di Aguilera e sulla sac fly di Montiel, un doppio vantaggio subito dimezzato dal fuoricampo di Bermudez. Nel 4° Nettuno allunga ancora col fuoricampo di Sparagna – che pone fine alle otto eliminazioni filate messe insieme dal redivivo Maestri – prima della fine della ripresa però il leadoff homer di De Wolf riporta a tiro San Marino. E al giro dopo c'è il sorpasso: Ferrini raggiunge la prima base su strike out-wild pitch di Frias, dopodiché De Wolf realizza un doppio che vale i due punti decisivi. A subirlo però non è Frias ma il subentrato Florian, che al di là dell'episodio gioca una partita di assoluto livello. Gli ultimi quattro inning non portano novità e la T&A può festeggiare il secondo en plein di fila.