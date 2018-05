Cons, il CN approva il bilancio

Il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico si è riunito ieri sera con quattro punti all'ordine del giorno. Il primo riguardava il bilancio 2017 del Cons, ratificato e in ottima salute nonostante i tagli e l'organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati che non hanno portato sofferenze alle casse dello sport. Una scommessa vinta dagli organizzatori e dai dirigenti tutti. L'Assemblea è poi passata alla discussione e relativa ratifica dei contributi da elargire alle varie federazioni secondo le nuove regole introdotte con la recente modifica. I criteri non riguardano più semplicemente il numero dei tesserati, ma includono anche gli atleti di interesse nazionale, i progetti e altri tasselli. Dopo aver fissato e ufficializzato i minimi che gli atleti dovranno ottenere per partecipare alla prossima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati di Montenegro 2019, focus su Tarragona 2018. Per i Giochi del Mediterraneo San Marino può attualmente contare su 12 qualificati, ma c'è tempo fino all'1 giugno per raggiungere i minimi e quindi su mandato del CN, sarà l'Esecutivo a ufficializzare la delegazione che sappresenterà la Repubblica in Spagna.