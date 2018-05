Titano Bears, l'altra metà vincente del baseball sammarinese

Coma la T&A, anche i Bears sono primi nel loro campionato (Serie C, Girone I) con quattro vittorie su quattro. L'ultima in casa di Ravenna, nel match che valeva la vetta solitaria.

In Repubblica c'è una squadra di baseball che ha cominciato alla grande il suo campionato, con quattro vittorie in altrettante partite a valerle il primato in classifica. Anzi, ce ne sono due. Perché come la T&A San Marino, ma qualche categoria più sotto, anche i Titano Bears del manager Luca Spadoni hanno un record ancora illibato e comandano il Girone I della Serie C. Serie nella quale sono pure i detentori della Coppa Italia, strappata per 8-2 all'Avigliana lo scorso settembre.



A differenza della T&A, che condivide la vetta con Bologna e Rimini, i Bears sono primi da soli, avendo fatto loro il big match in casa dell'altra ancora imbattuta, Ravenna. 7-5 su un diamante a tratti soleggiato e a tratti bagnato, di quella pioggia meravigliosa per chi guarda le immagini, e incredibilmente fastidiosa per chi gioca. Meraviglioso anche l'avvio di gara dei ragazzi di Spadoni, che aprono il 5° inning con un 7-0 che profuma quasi di cappotto. Sul tabellino-marcatori c'è due volte Vigna, gli alti nomi sono quelli di Semprini, Tamagnini, Mularoni, Galli e Patrignani. A orchestrare il tutto il lanciatore Dau, 8 valide e zero punti subiti nei 6 inning iniziali. Esauriti i suoi 99 lanci, Dau cede le operazioni a Morri e Mattei, che a loro volta fanno bella figura ma devono subire il ritorno dei romagnoli. Un punto, due punti e altri due ancora, Ravenna torna pericolosamente a tiro ma poi si ferma, e china la testa. Come prima di lei hanno fatto Rimini (10-0), Sasso Marconi (11-10) e Imola Redskins (11-4). Alla fine dell'andata ne mancano 3, poi ci saranno le 7 del ritorno. Se finirà in gloria non è dato sapersi, intanto i Bears comandano e va alla grande così.



RM