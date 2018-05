Volley: la Banca di San Marino chiude con un ko in attesa dei play off

Mercoledì 16 maggio la Banca di San Marino tornerà in campo per i play off. Obiettivo raggiunto in anticipo dalla squadra di coach Luca Nanni. Per questo il ko interno contro il Bellaria non fa male. Le biancoazzurre giocano una buona partita, ma pagano qualche errore di troppo. Nel primo set si gioca sull'equilibrio fino al 7 pari, poi Bellaria trova 4 punti che costringono la Banca di San Marino al time-out. Reazione che arriva con Tomassucci, Fiorucci e Bacciocchi. Si ribalta la situazione. La nuova parità arriva sul 16. Bellaria si porta sul 21/18. Ospiti molto forti in attacco che vanno a prendersi il primo set 25/21. Nel secondo set parte meglio la Banca di San Marino e sul 7/4 stavolta è Bellaria a spendere il primo time-out. Il team ospite rientra sul 9/9 e allunga fino 12/9. Il controsorpasso arriva sul 17/16 con un ace di Bacciocchi e un attacco di Tomassucci. Si resta in equilibrio fino al 22 pari quando due attacchi di Albertini e Diaz e un ace di Tosi Brandi chiudono il set in favore del Bellaria. Nel terzo parziale le Titane restano in partita fino 7/6, poi Bellaria rompe il set con un 7-0 che chiude di fatto il parziale. Le ospiti chiudono 25/13 e si portano a casa la vittoria. Bacciocchi segna 10 punti. In classifica Lugo chiude con 62 punti davanti a Bellaria con 59 e San Marino con 51.



Elia Gorini