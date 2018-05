Galli elogia i suoi giocatori, De Raffaele riconosce i meriti della VL

Il coach di Pesaro: "con Sassari Bertone probabilmente non ci sarà e anche Mika ha qualche problema"

La salvezza aritmetica ancora non c'è, ma le due vittorie consecutive contro le capolista Milano e Venezia non possono che rendere orgoglioso il coach della VL Pesaro Massimo Galli. “Nonostante le difficoltà, in quest'ultimo mese i giocatori si sono compattati e in queste due partite hanno dimostrato qualità morali di altissimo livello – dice - magari non hanno il talento di altre squadre ma hanno veramente a cuore le sorti di questo club e di questa città e credo che stasera il pubblico glielo abbia riconosciuto. Sono davvero felice per loro, hanno dimostrato di valere la categoria”. Galli analizza anche l'ultima vittoria – il 77-74 sulla Reyer – e la sfida in casa di Sassari, decisiva per la lotta salvezza: “Quando vinci le partite senza segnare da tre – 1/17 lo score di ieri, ndr – secondo me sono buoni segnali, vuol dire che la squadra ha altre qualità. Abbiamo vinto contro la capolista, che per come ha giocato non ci ha regalato niente. Contro Sassari mercoledì sarà importantissima, vincere vorrebbe dire non aspettare il risultato di Capo d'Orlando. Bertone difficilmente recupererà e Mika ha avuto un problema all'intervallo: non sarà facile ma ci proveremo”.



La VL ha vinto con merito, riconosce il coach di Venezia Walter De Raffaele: “Potrei tirar fuori tante scuse: il fatto di aver appena vinto la finale di Europe Cup con Avellino, di aver speso tante energie, di aver due giocatori infortunati e altri due o tre che non stanno benissimo, di aver tirato 8 liberi contro 26 di Pesaro. Ma leverei i meriti della VL, che quando contava ha messo un pizzico di energia in più sulle seconde opportunità, sulle palle vaganti, sui rimbalzi d'attacco... hanno meritato la vittoria”.