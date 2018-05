Ottimo week-end per l’atletica sammarinese

A Caorle, Eugenio Rossi ha vinto la gara di salto in alto con la misura di 2.20 m. che gli vale anche la miglior prestazione assoluta dei campionati di società.



A Modena, brillante successo di Andrea Ercolani Volta nei 400hs con il tempo di 52”71 mentre Francesco Molinari ha conquistato il terzo gradino del podio, con primato personale nei 200 metri in 21”73

Da segnalare anche il terzo posto della staffetta 4x400 maschile composta da Francesco Molinari, Elia Genghini, Andrea Ercolani Volta ed Alessandro Gasperoni in 3”19”89, tempo che vale il pass per i Campionati Italiani Assoluti.