Giro d'Italia, Wellens vince in volata a Caltagirone, Dennis resta in rosa

Nella quarta tappa, la prima sullo Stivale dopo la tre giorni israeliana, il belga ha la meglio su Woods e Battaglin. Dennis ancora avanti di 1" rispetto a Dumoulin.

Il Giro d'Italia arriva in Italia e, dopo il bis di successi azzurri targato Viviani, la quarta vittoria di tappa torna ad essere straniera. È Tim Wellens a tagliare per primo il traguardo in salita di Caltagirone: battuti Woods e Battaglin, il cui tentativo d'assolo è stato stroncato sul nascere dal belga e dal canadese. Subito dietro, con lo stesso tempo, Simon Yates e Formolo.



Per la terza tappa consecutiva la maglia rosa resta a Rohan Dennis, che conserva 1" di vantaggio su Dumoulin. Grazie alla frazione odierna, Yates e Wellens sono terzo e quarto a 17" e 19". Crollano Gonçalves e Dowsett, Pozzovivo è 7° a 28" ed è il migliore degli italiani.