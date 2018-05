Joao Sousa ha vinto il trofeo del "Millennium Estoril Open".

Torneo Atp 250, dotato di un montepremi pari a 500.000 euro. Nell'atto finale del torneo lusitano, Sousa ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 6-4 6-4.

Il confronto ha avuto uno svolgimento equlibrato fino alla metà del primo set. Poi Sousa ha inesorabilmente preso in mano le redini del gioco, riuscendo a condurre la gara secondo i propri piani. Il portoghese si è avvantaggiato di un break già al terzo game, tuttavia, al sesto gioco, ha ceduto il servizio a causa di una serie di errori scaturiti da un improvviso calo di tensione.



Così ha permesso al suo avversario di raggiungerlo sul 3-3. Equilibrio illusorio, poiché nel game successivo Sousa è tornato aggressivo procurandosi addirittura tre palle break: all’ultima occasione avuta a disposizione è riuscito a concretizzare il vantaggio. Sul 5-4, infine, ha concesso tre opportunità per il contro break a Tiafoe, sebbene il portoghese si sia stato abile ad annullarle e ad aggiudicarsi la prima partita per 6-4.



Calo di rendimento dello statunitense nel secondo che l’ha condotto a regalare i primi due turni di battuta del parziale. Di contro, il portoghese è sembrato estremamente lucido e determinato a conseguire la vittoria finale e vantaggio salito fino al 5-2. A quel punto, inaspettata, c’è stata la reazione disperata dello statunitense, il quale però ha potuto recuperare soltanto un break, finendo per arrendersi definitivamente con un altro 6-4.



