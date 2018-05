Rammarico Foschi: "Non sappiamo gestire i vantaggi. Su Zannoni era fallo"

Il coach della Pallacanestro Titano contesta la decisione arbitrale che, di fatto, ha deciso la partita. Ma non nasconde le colpe dei suoi.

C'è tanto rammarico nelle parole di Franco Foschi, che ha visto i suoi Titans sconfitti anche in Gara3 contro San Lazzaro: 2-1 per i bolognesi, che al contrario dei biancazzurri sono salvi. Il coach ne ha sia per l'arbitro - reo di aver sbagliato nel decisivo contatto Lolli-Zannoni - che per i suoi: "Per me era fallo, l'arbitro non ha fischiato e il campo dice che abbiamo perso. L'andamento è stato uguale a quello di Gara1 e Gara2: è mancata un po' di lucidità nei momenti importanti, noi purtroppo non sappiamo gestire i vantaggi che costruiamo. Non siamo riusciti a chiudere la partita e abbiamo favorito i loro ritorni, il grande rammarico è questo".