Basket, serie C Gold: ecco il calendario play out

Definito il calendario dei play out di serie C Gold, la salvezza della Pallacanestro Titano passa per le sfide contro Nuova Psa Modena e Gaetano Scirea Bertinoro.

Titans, Modena e Bertinoro si ritroveranno in campo neutro al PalaMarchetti di Castel Guelfo per contendersi l’ultima piazza a disposizione per rimanere in C Gold con questo calendario:



Venerdì 11 maggio, ore 20.30: Pallacanestro Titano – Nuova Psa Modena

Sabato 12 maggio, ore 20.30: Gaetano Scirea Bertinoro – perdente prima partita

Domenica 13 maggio, ore 18: Gaetano Scirea Bertinoro – vincente prima partita