VL Pesaro: è salvezza!

Pesaro perde a Sassari, ma il ko di Capo D'Orlando a Cremona regala ai marchigiani la permanenza in serie A.

Mai sconfitta fu più dolce. La VL Pesaro perde a Sassari 112-81, ma la concomitante sconfitta di Capo D'Orlando a Cremona 119-95 regala alla squadra del presidente Ario Costa la permanenza in seria A. Ancora un miracolo sportivo per la VL che al termine di una stagione difficile conquista la salvezza dopo un finale di campionato incredibile, con i marchigiani capaci di battere prima Milano poi Venezia. La sconfitta di Sassari lascia i due punti di vantaggio a Pesaro che bastano per festeggiare la salvezza. Retrocede Capo D'Orlando.



Elia Gorini