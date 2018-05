T&A San Marino sconfitta dall' Unipol Bologna per 3-0

Una gara tirata, dominata dai lanciatori, è decisa al 10° inning da un fuoricampo da 3 punti di Osman Marval. Dopo nove riprese sullo 0-0, è il primo tie-break a essere decisivo e a regalare il successo agli ospiti della Fortitudo Bologna. Vincente Rivero, perdente Quevedo.



I due partenti, Jimenez e Martinez, concedono davvero pochissimo agli attacchi avversari. Bologna arriva in seconda al 2° inning con Marval (valida interna più lancio pazzo), l’unico ad andare in base, peraltro solo in quella occasione, di fronte a un superlativo Jimenez (5 riprese, 0 basi ball e 1 valida subita con 8 strike out). La T&A, che nei primi tre inning non era riuscita mai a raggiungere la prima, ne mette due in base al 4° (singolo di Epifano e De Wolf colpito, ma Reginato va K) e uno al 5° (base ball a Imperiali), ma niente più.

Al 6° la T&A fa salire sul monte Quevedo, al 7° per Bologna è la volta di Rivero. Entrambi proseguono sulla falsariga dei partenti, concedendo davvero molto poco. Reginato arriva in seconda al 7° (base ball e avanzamento sulla grounder di Imperiali, poi Lupo K), mentre Bologna ci prova al 9°, col singolo di Nosti che però non crea danni.



La T&A, che ha Bermudez uscito per infortunio (pallina battuta sul piede), comincia il 10° affrontando Flores con Quevedo, più Lampe e Nosti per regola sulle basi. Flores è eliminato al piatto, ma dopo di lui Marval la spara fuori dalle recinzioni per il fuoricampo che decide il match. Il 3-0 rimane tale, anche perché nella parte bassa del 10° San Marino rimane al piatto con Reginato, Imperiali e Lupo. Vince Bologna.