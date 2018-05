Baseball: weekend amaro per T&A

Contro Bologna la squadra di Mario Chiarini ha ceduto al Tie-break in entrambe le partit

Ancora una sconfitta, sempre al tie-break. Come 24 ore prima, la T&A San Marino cede al primo extra inning, nonostante fosse riuscita ad andare in vantaggio per tre volte sul diamante del Bologna.

Se la gara di Serravalle, era stata dominata dai lanciatori, quella del Gianni Falchi è stata una sfida vibrante ed equilibrata.



Alla T&A non è bastata la grande prova di Mattia Reginato, autore di un fuoricampo e di un 2 su 3 nel box ma sopratuuto non sono serviti i tre punti segnati nel primo inning.

Bologna è squadra solida che reagisce e nella parte bassa della prima ripresa, segna due punti e tiene aperta la sfida.



A proposito di fuoricampo, da segnalare quello di Mazzanti che al terzo, firma il pareggio della squadra emiliana.

All’8° il solo-homer di Mattia Reginato porta il punteggio sul 4-3 per San Marino ma Bologna risponde subito e pareggia il conto.



Al Tie-break la T&A segna un punto grazie alla volata di Epifano ma al cambio di campo, l' Unipol prima pareggia con il sacrificio di Marval e poi vince la partita con il singolo di Vaglio su Cherubini.



Un weekend amaro per la T&A che proverà a rifarsi nel prossimo fine settimana, quando il calendario propone il derby con il Rimini.



p.f.