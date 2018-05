Pall. Titano condannata dall'ex Frigoli: "A volte il destino è crudele"

Il play di Bertinoro - MVP della partita con 25 punti - veniva da due stagioni in biancazzurro.

Tanta gioia ma anche un pizzico di rammarico per il play del Gaetano Scirea Giacomo Frigoli, reduce da due stagioni alla Pallacanestro Titano. Condannata proprio da una sua grande prestazione: 25 punti totali e parziale di 7-0 di inizio ultimo quarto - che di fatto ha chiuso i conti - totalmente griffato da lui. "Sono felice per la salvezza ma francamente avrei preferito incontrare un'altra squadra - ammette Frigoli - noi abbiamo dato tutto, sapevamo fin da inizio campionato che avremmo dovuto lottare fino all'ultimo. Purtroppo è avvenuto contro i miei ex compagni: sono stato molto bene nei miei due anni a San Marino, a volte il destino è crudele".