Michelotti: "Giro del Monte nel cuore dei sammarinesi, grande momento di aggregazione"

Il Segretario di Stato per il Turismo era alla presentazione dell'edizione 2018.

"Il Giro del Monte è il momento di aggregazione più importante per i sammarinesi, ce l'hanno nel cuore". Così il Segretario di Stato per il Turismo Augusto Michelotti, intervenuto alla presentazione dell'edizione 2018 della corsa. "Noi facciamo tante manifestazioni mirate soprattutto ad attirare i visitatori - continua Michelotti - invece questo è un momento di coalizione per i sammarinesi, che si ritrovano insieme per fare una cosa che condividono tutti quanti. Anche se per qualche anno è stato sospeso, il Giro del Mondo fa ormai parte della tradizione".