Presentato il Giro del Monte 2018, si corre sabato 19 alle 19

500 i preiscritti, nel post gara ricco programma musicale.

Sabato 19 maggio tradizione, divertimento e sport tornano a mescolarsi per l'edizione 2018 del Giro del Monte, la quarta di marca Track&Field. Un evento nato negli anni '70 e tornato alla ribalta ai giorni nostri, diventando subito un appuntamento fisso della primavera sammarinese: per ora sono 500 i preiscritti. il percorso è quello consolidato: partenza e arrivo dalla Porta del Paese, passando per Murata, Sottomontana e Borgo Maggiore.



Il via della Podistica, della Corporate Run e della Camminata è alle 19 - in modo da godersi lo spettacolare scenario del tramonto – con tanto di parata della banda militare e inno nazionale di San Marino.



Ma c'è molto altro sia prima che dopo, perché scopo del Giro del Monte è quello di crescere e rinnovarsi ogni anni. Dalle 14 alle 18, a Piazzale Calcigni, ci sono le ultime iscrizioni e il ritiro dei pettorali, mentre alle 17 cominciano le gare giovanili e di Special Olympics: per loro percorso di 300 metri da Piazza Sant'Agata a Piazzale Lo Stradone.



Quest'ultimo sarà anche la location del ricco post gara: si comincia alle 20 col Pasta Party sotto le stelle, alle 20:30 ci sono le premiazioni e alle 21 parte il Flower Power Party, con concerto di Federico Baroni – da Amici – e DJ set. Per il terzo anno di fila, il Giro del Monte è inserito nel programma della Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita che si terrà, qui in Romagna, dal 18 al 27 maggio.



RM



Nel servizio il presidente della Track&Field San Marino, Samuele Guiducci.