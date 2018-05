Volley: Domani sera Banca di San Marino in campo per l'andata degli spareggi promozione

Si gioca al PalaCasadei alle 21, gara di ritorno sabato in Emilia

Per la Banca di San Marino è tempo di tornare in campo e dare la caccia alla serie B. Dieci giorni dopo l’ultima partita della regular season, conclusasi con una sconfitta indolore contro Bellaria, e il terzo posto conquistato nel girone B le titane giocheranno gli spareggi promozione.



Saranno le reggiane della Rubierese le avversarie delle biancazzurre. Gara d’andata domani al PalaCasadei con inizio alle 21. “Sappiamo che i loro esterni d’attacco ci daranno da fare- afferma il coach sammarinese Luca Nanni- dovremo essere capaci di metterle in difficoltà in ricezione. Noi stiamo bene e ci giocheremo questa doppia sfida con convinzione.”Il ritorno si giocherà sabato in Emilia. Non è prevista la “bella”: in caso di una vittoria a testa passa chi, nelle due sfide, avrà conquistato il maggior numero di set.



La Rubierese viene da un’ottima stagione, con 23 vittorie e solo tre sconfitte, ed è arrivata prima a pari punti nel girone A con Reggio Emilia che poi è stata promossa per il minor numero di set persi. Score migliore rispetto a quello della Banca di San Marino che ha chiuso il campionato con 8 partite perse.



Centro Volley Reggiano contro Villa d’Oro Modena, San Giorgio Piacenza- Gut Chemical Bellaria e Rubicone in Volley-Sanamed Modena le altre tre sfide di questi quarti di finale.