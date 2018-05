Giro del Monte 2018, Matteo Felici fa tris di successi

Il biancazzurro ha la meglio per 16" su Michele Agostini. Tra le donne vince la riminese Livia Grazi. Edizione da grandi numeri: 2mila presenze registrate, nuovo record.

Il tempo di un anno sabbatico e Matteo Felici torna a mettere le mani sul Giro del Monte, conquistato per la terza volta in quattro edizioni. 23' 48” il tempo dell'atleta biancazzurro, partito in solitaria all'imbocco dell'ultimo salitone dopo un lungo duello tutto sammarinese con Michele Agostini. Duello cominciato lungo la Sottomontana, prima in compagnia di altri due fuggitivi – tra i quali il terzo classificato, Stefano Ridolfi – e poi, da poco prima della rotonda di Borgo, da soli. Alla curva del Catasto lo strappo decisivo, che permette a Felici di tagliare il traguardo con 16” di vantaggio. 24' 04” il tempo di Agostini, Ridolfi invece chiude in 24' 39”.



Nella categoria femminile esordio con vittoria per la riminese Livia Grazi: 28' 15” per lei e 28' e 55” per la sua inseguitrice Luana Leardini, chiude il podio Alina Popa Oana con 32' 11”. Nella Corporate Run, Colombini Group s'impone su I Sopravissuti e su Shooter, mentre Matteo Gozzi è il primo dei non competitivi.



Trascendendo il piano sportivo, i numeri confermano il Giro del Monte tra gli appuntamenti imperdibili del calendario sammarinese. Oltre 2000 le presenze registrate – nuovo record della manifestazione– una marea in movimento composta da gente di ogni età, con tanto di supereroi al seguito. Per loro c'era il concorso Pu Pataca, destinato al costume più originale e assegnato a Wonder Woman. Uno spettacolo aperto alle 17 dalle gare giovanili. Alle quali hanno presenziato anche i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci. Che poi si sono accomodati alla Porta del Paese per assistere all'arrivo dei grandi, partiti alle 19. Stand gastronomici, dj set e il concerto di Federico Baroni hanno poi animato il lungo post gara dello stradone, per un evento promosso a pieni voti dai partecipanti.



RM