Volley: la Banca di San Marino esce dai play off

La squadra di Luca Nanni perde anche la gara di ritorno, termina l'avventura play off delle Titane.

Finisce al primo turno l’avventura play-off della Banca di San Marino. Dopo la sconfitta interna per 3-1 di mercoledì scorso, le Titane non riescono nell'impresa di battere in trasferta la Rubierese che, nell'arco dei due incontri, dimostra di meritare il passaggio del turno. Le padrone di casa s'impongono 3-0, concedendo al massimo 16 punti alle sammarinesi nel secondo e terzo set.



e.g.