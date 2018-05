T&A San Marino contro Rimini per sfatare il tabù-big

Gara 1 si gioca venerdì alle 19 a Serravalle, mentre Gara 2 è in programma alle 20:30 di sabato allo Stadio dei Pirati. I biancazzurri faticano in attacco ma in difesa hanno ottime statistiche.

È una T&A San Marino grande con le piccole e piccola con le grandi quella che, a due turni dal giro di boa della regular season, vivacchia al terzo posto della Serie A1. 6 vittorie contro le ultime tre – le due nettunesi e Padule – e 4 ko contro Bologna e Parma, tre dei quali incassati senza punto segnare. Un magro bottino al quale vanno aggiunte le due sconfitte di Coppa Italia contro Rimini, che proprio questo weekend incrocerà le mazze coi sammarinesi. Gara 1 si gioca venerdì alle 19 a Serravalle, mentre Gara 2 è in programma alle 20:30 di sabato allo Stadio dei Pirati.



Sarà il remake della finale scudetto 2017, stavolta però le due squadre viaggiano a ritmi assai diversi. Al contrario della T&A, i Pirati navigano spediti: una sola sconfitta in 10 partite – il sorprendente capitombolo interno con Padule – e primo posto in classifica condiviso con Bologna. Un avversario che mediamente incassa poco e segna tanto, non a caso guarda tutti dall'alto. La formazione di Chiarini invece segna a fatica – secondo peggior attacco del campionato – ma dalla sua ha ottime referenze in fase di contenimento: miglior difesa e miglior monte di lancio, dal quale vanta un 1,81 nella media Punti Guadagnati sul Lanciatore.



RM