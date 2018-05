Ciclismo, la seconda prova del Campionato Sammarinese

Non è stato un pomeriggio di maggio classico, nubi e pioggia hanno messo a dura prova i corridori, ma non rovinato la seconda prova del Campionato Sammarinese di Ciclismo. Sul percorso ormai classico che prevede partenza e arrivo nei pressi del Lago di Faetano si sono sfidati una cinquantina di ciclisti divisi in due categorie.



Diciassette i partenti della prima fascia a darsi battaglia per 54 chilometri del percorso. A spuntarla è Manuel Monguzzi delle Frecce Rosse che piazzano un atleta anche al secondo posto conquistato da Silver Lazzari. A completare il podio Mario Donini della Stefano Magni di Casteldelci. Sarti e Francioni rispettivamente quarto e quinto.



Sedici dei diciassette al via hanno completato la prova che ha così registrato un solo ritiro. Analogo il percorso, medesima la distanza, per la seconda categoria con 20 partenti a giocarsi la vittoria finale. A conquistarla Alfredo Novelli della Benessere Sport davanti all'accoppiata Tonti Speed formata da Mauro Gabellini secondo, e Roberto Mordenti terzo. Garavini e Galbucci chiudono la corsa al quarto e quinto posto. 26 su 30 gli atleti che hanno completato la frazione.



La Federazione Sammarinese Ciclismo ha consegnato i riconoscimenti dando poi appuntamento a tutti per giovedì 31 maggio quando approfittando della giornata festiva si svolgerà la gara organizzata dal GS Dogana e dal Pedale d'Oro valevole per l'assegnazione della maglia di Campione Sammarinese su Strada.