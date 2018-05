Giro d'Italia: 18° tappa al tedesco Schachmann. Dumoulin si avvicina a Yates

Tappa che potrebbe diventare determinante per il giro con Dumoulin che adesso ha solo 28” di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates per la prima volta in difficoltà, e il giro torna in discussione. Primo sotto al traguardo di Prato Nevoso il tedesco Maximilian Schachmann con 10” di vantaggio sullo spagnolo Plaza e 16” sull'italiano Mattia Cattaneo. Il gruppo della maglia rosa non si è preoccupato troppo della fuga di una decina di corridori fuori dai giochi in classifica generale, ma nel finale, Froome, Pozzovivo e Dumoulin hanno staccato la maglia rosa Yates che non ha saputo rispondere all'attacco ed ora saranno decisivi i prossimi 2 tapponi di montagna. Nella generale: Simon Yates ha 28” su Domoulin; 2'43 su Pozzovivo e 3'22 sul britannico Froome