Baseball, stasera il derby tra T&A e Rimini

E' in programma per questa sera alle 19 sul diamante di Serravalle la gara del derby di baseball tra San Marino e Rimini. Romagnoli reduci dalla doppietta a Nettuno, T&A ancora senza Maestri si troveranno di fronte un line-up che non sembra presentare punti deboli. Di fronte comunque ci saranno due dei monti di lancio più lunghi del campionato. Gara 2 invece domani sera alle 20,30 sul diamante riminese dei Pirati.