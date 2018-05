San Marino Minibasket Cup: I Titani battuti in finale da Firenze

Va alla Baloncesto Firenze la vittoria nella prima edizione della “San Marino Minibasket Cup” che in finale ha battuto i padroni di casa per 14-10. I piccoli Titani sono arrivati in finale dopo aver vinto due gare del girone di qualificazione e aver superato in semifinale i Bionics Buccinasco per 18-6. Il torneo, organizzato dalla Federazione Sammarinese Pallacanestro, ha visto impegnati i ragazzi della categoria scoiattoli, annate 2009-2010, di 16 squadre provenienti da tutta Italia che si sono sfidate in una full immersion di due giorni. “Il bilancio finale è ottimo - commenta il presidente della federazione Damiano Battistini -sui campi tutti hanno messo grande voglia e abbiamo portato in Repubblica più di 500 persone tra genitori, staff e atleti. Siamo molto soddisfatti per la riuscita dell’evento, il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio”.